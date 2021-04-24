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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدًا| بدء صرف الدعم الاستثنائي لـ2696 مرشدا سياحيا .. تفاصيل

وزيرة التضامن الإجتماعى
وزيرة التضامن الإجتماعى

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا  الأحد صرف الدعم الاستثنائي لنحو 2.696 مرشدا سياحيا من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولي أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، حيث من المقرر أن يتم الصرف من خلال مكاتب البريد لمدة شهر من تاريخ بدء الصرف.
 

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريا لمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1000 جنيه، وذلك لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدفعة الأولي تم صرفها في سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية في فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد.

وأشارت القباج إلى أن قرار استئناف صرف الدعم يأتي استجابة للتظلمات التي تم تلقيها من المرشدين المستحقين للدعم ولكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف في المواعيد المقررة لأسباب عديدة أهمها عدم علمهم بأحقيتهم في الدعم أو الذهاب الي مكاتب البريد عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.

وأكدت على أن الدولة حريصة علي توفير كافة وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات وخاصة فى وقت المحن.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلي الموقع الالكتروني وزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg.

وتأتي مبادرة دعم المرشدين السياحيين ضمن مبادرات الدعم الحكومية لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.

المرشدين السياحيين التضامن الاجتماعي نيفين القباج الدعم الاستثنائى مرشد سياحى

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