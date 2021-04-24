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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"زراعة الشيوخ" : نتابع موسم حصاد القمح.. وتصريحات السيد القصير تبشر بالخير

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ متابعتها لموسم حصاد محصول القمح بعد ان بدأ في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد.

 

وقال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ، فى تصريحات له إن تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، تؤكد أن محصول حصاد القمح يبشر بالخير هذا العام حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الزراعة بداية من اختيار التقاوي الجيدة والمناسبة لكل منطقة والزراعة في المواعيد المناسبة مع الالتزام بالسياسة الصنفية وأيضا إقامة الحقول الإرشادية في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جهود المزارعين والمتابعة المستمرة للمحصول من الإدارات والمعاهد البحثية المختصة، وأيضا مكافحة الأمراض وتنفيذ الإرشادات والتوصيات الفنية الدورية الصادرة عن الوزارة وتوصيلها للمزارعين على أرض الواقع.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تأكيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن المساحة المزروعة هذا العام 3.4 مليون فدان وأن الوزارة قامت بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي على مد  8122 حقلا إرشاديا بالأصناف الجديدة المتميزة. كما قامت الوزارة بتسجيل عدد من الأصناف الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية سوف يتم توزيعها على المزارعين الموسم القادم وهو ما  يؤكد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ استراتيجية الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح وأعرب المهندس عبد السلام الجبلى عن ثقته التامة فى ان مصر ستكون قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة فى قطاع الزراعة خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى قطاع الزراعة وفى مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات تطبيق نظم الرى الحديث فى جميع الاراضى القديمة على مستوى الجمهورية ..

 

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أكد في تصريحات صحفية أن الوزارة تبنت نظام الزراعة على المصاطب التي توفر كميات مياه الري بأكثر من 20% وكمية التقاوي بحوالي 25% وكذلك التسوية بالليزر لتقليل كميات مياه الرى المستخدمة .

كما قامت الوزارة بعمل العديد من الندوات الإرشادية في حقول المزارعين لتوعيتهم بأفضل التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجيه من وحدتى الأرض والمياه.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المزارعين واستجابتهم لنصائح الوزارة واستخدام التقاوى الموصى بها، تماشيا مع الخريطة الصنفية. كما أشاد بجهود الإدارات المختصة بالوزارة خلال موسم زراعة القمح والتي انعكست إيجابيا على جودة المحصول والإنتاج .

وكٌلف مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات والمتابعة وقطاع الشئون الاقتصادية ومديريات الزراعة في المحافظات بإجراء حصر دقيق على أرض الواقع من مواقع حصاد القمح وتقدير متوسط إنتاجية الفدان وإعداد تقرير نهائي بذلك يمكن الاستفادة منه في وضع الخطط المستقبلية.

محصول القمح مجلس الشيوخ وزير الزراعة الاكتفاء الذاتي مشروع الدلتا الجديدة مياه الرى محافظات الدلتا والصعيد

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