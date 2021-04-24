باحثة بالمركز المصري تكشف تفاصيل التوتر على الحدود السودانية الأثيوبية.. فيديو

قالت رحمة حسن باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن الخلافات الحدودية ظهرت بين الجانب الأثيوبي والقوات المسلحة السودانية.

وأضافت حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي أم سي عبر فضائية اكسترا نيوز أنه شاهدنا مؤخرا تصريحات من الخارجية الأثيوبية تطالب المجتمع الدولي من أجل انهاء النزاع مع السودان .

وتابعت باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن السودان توجهت لمجلس الأمن بقضية سد النهضة واثيوبيا تسعى للضغط على الجانب السوداني .