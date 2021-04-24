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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الصاوي: فلسطين مش لوحدها ومصر حاربت من أجل الوطن العربي

خالد الصاوي
خالد الصاوي

حل الفنان خالد الصاوي، ضيفا ببرنامج " بيت الكل" تقديم كل من الإعلامية شافكي المنيري والإعلامي أحمد الحسني والإعلامية كاثي فراج.

وتحدث الصاوي عن فلسطين، قائلا: دولة فلسطين يجري ابتلاع ثقافتها بالكامل، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني بطل، ويواجه المخططات الإسرائيلية، مشيدا بالدعم العربي لفلسطين، إذ قدمت مصر وسوريا والأردن ولبنان والسعودية والكويت والجزائر، دعما كبيرا للقضية الفلسطينية.

وأردف:" لخوض أي معركة، فإننا يجب أن نعلم أسلحتنا ونقاط ضعفنا، لكننا ركزنا على نقاط الضعف، وبالتالي يجب التركيز على الأسلحة والأمور المبشرة، فالشعب الفلسطيني ليس وحده، ومصر دخلت حروبا عظيمة من أجل الوطن العربي، وعندما امتصت تلك الحروب مواردها دعمتها المملكة العربية السعودية".

كما انتقد خالد الصاوي، الخلافات بين السنة والشيعة، قائلا: "بنتكلم في حاجة برة التاريخ، وعلى أساسه بنقسم الدول، لابد لنا من احترام عقائد بعضنا البعض، وكل ذلك حمسني لكي أشارك في مسلسل القاهرة كابول".

 

https://www.elbalad.news/4789025/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

خالد الصاوي الوطن العربي شافكي المنيري القاهرة كابول برنامج بيت الكل

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