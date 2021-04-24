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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم فترة الحداد.. كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلاد الملكة إليزابيث بهذه الطريقة

كيت ميدلتون والملكة
كيت ميدلتون والملكة إليزابيث

رغم إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 95، إلا أن الدوقة كيت ميدلتون حرصت على تكريم الملكة إليزابيث باستخدام لفتة بسيطة.

 

ووفقا لمجلة "بيبول"، خرجت كيت والأمير ويليام في نزهة مفاجئة، يوم الأربعاء، حيث زارا سرب 282 فيلق للتدريب الجوي في شرق لندن لسماع المزيد عن كيفية تطوير المهارات الحياتية الحيوية، وذلك ضمن التكريم الهادئ للملكة إليزابيث في عيد ميلادها.

 

وخلال هذه الجولة ارتدت كيت زوجًا من الأقراط المرصعة بالماس واللؤلؤ المستعارة من الملكة، وكانت قد ارتدت الملكة إليزابيث الإكسسوارات المذهلة لأول مرة في عام 1977، عندما احتفلت باليوبيل الفضي، وارتدت كيت هذا الزوج الخاص من أقراط الملكة في عدد من المناسبات.

 

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ارتدت دوقة كامبريدج قلادة الملكة اليابانية المكونة من أربعة صفوف من اللؤلؤ، والتي ارتدتها سابقًا في حفل الذكرى السبعين لزواج الملكة ودوق إدنبرة في عام 2017، وكانت قد قامت الملكة سابقًا بإعارة الخاتم للأميرة ديانا من  أجل زيارة دولة لهولندا عام 1982.

 

وفضلت كيت ارتداء أقراط الملكة من لؤلؤ البحرين ، المصنوعة من اللآلئ التي تم إهدائها للملكة في حفل زفافها إلى فيليب في عام1947، وتحتوي الأقراط على ماسة مستديرة كبيرة مع ماسة دائرية أصغر تتدلى تحتها، ومنها 3 ماسات من الماس ، مع 3 ماسات صغيرة أخرى أمام اللؤلؤة المتدلية.

 

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وكانت نزهة كيت وويليام يوم الأربعاء مرتبطةبالأمير فيليب الذي شغل منصب العميد الجوي العام لسلاح التدريب الجوي لمدة 63 عامًا حتى عام 2015، عندما نقل الرعاية العسكرية إلى كيت ، التي أصبحت قائدًا جويًا فخريًا.


خلال الزيارة إلى سرب 282 ، التقت كيت والأمير ويليام بطلاب يشاركون في التدريبات الحرفية الميدانية ومهام القيادة مع التحدث إلى عدد من الشباب الذين يستعدون لجوائز دوق إدنبرة، وهو برنامج لتنمية الشباب برئاسة الأمير فيليب، التي شاركت فيها كيت خلال فترة دراستها في كلية مارلبورو.

 

في نهاية الزيارة ، شارك السرب في تحية الهتافات الثلاثة تكريما للأمير فيليب ، الذي كان طيارا موهوبا واكتسب أجنحته في سلاح الجو الملكي عام 1953.

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