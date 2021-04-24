مدير مستشفيات البحر الأحمر : تم رفع درجة الطوارئ بمستشفى الشلاتين

أكد الكتور عمرو عادل مدير مستشفيات البحر الاحمر أن حالة جميع المصابين مستقرة، وأن الإصابات ما بين جروح وكدمات وكسور بسيطة، وأن جميعهم يتلقون العلاج بمستشفى الشلاتين المركزى ولا توجد أى حالة تحتاج النقل الى الغردقة، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الطوارئ بمستشفى الشلاتين وأن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة يتابع الحادث دقيقة بدقيقة حتى وصول المصابين الى المستشفى.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بطريق برنيس شلاتين جنوب البحر الأحمر موظفين من شركة المياه وكانوا في طريقهم لعملهم بمحطة التحلية بالشلاتين وتتراوح أعمار المصابين ما بين ٢٦ إلى ٥٤ عاما من محافظات قنا وسوهاج والاقصر ومدن مرسى علم والشلاتين والقصير ، ويحمل الأتوبيس رقم ٦١٢٨ ط ر ي.

وكشفت التحقيقات ان المصابين هم سعيد محمد مصطفى - 34 سنة - قنا، وسيد أبوبكر سيد - 40 سنة - سوهاج، وأحمد عزالدين محمد - 26 سنة - القصير، أحمد حمدان الشامى - 38سنة - مرسى علم، ومحمد فتحي حسين - 35 سنة - القصير، وحامد محمد على - 42 سنة - القصير، وأبو المعارف عبداللطيف أبو الفضل - 40 سنة - الأقصر، ومحمد جلال محمد - 26، وهمام ضيف أبو الريس - 52 سنة - سوهاج، وإبراهيم عبادى اسماعيل - 43 - قنا، وعبد الراضى على عابد - 45 سنة - قنا، ومحمد حسام عبدالرحيم - 29 سنة - قنا، وحمادة خضرى أحمد 45 سنة - قنا، ومحمود رفعت عبد الفتاح - 32 سنة - قنا، وعلى جادالكريم على - 46 سنة - قنا، ومحمود عمر شاذلي - 38 سنة - القصير، ومحمد عبد السميع حسن - 54 سنة - مرسى علم، وأحمد محمد سيد - 37 سنة - القصير"

كان مرفق إسعاف البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا بانقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمنطقة برانيس جنوب مرسى علم، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين، وتم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الشلاتين

وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الشلاتين لتلقي العلاج. وتحرر محضر بالحادث وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.