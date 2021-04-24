مسلسل كله بالحب الحلقة 12 .. صابرين حامل من السعدني

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المتنوعة كان أبرزها حمل إلهام “صابرين” من طارق "أحمد السعدني.

اكتشفت صابرين، حملها بعد مغادرتها المنزل وذهابها إلى المستشفى، وذلك عندما فقدت الوعي.

بينما ذهب طارق “أحمد السعدني”، برفقة “دهب ”زينة" إلى صبحي المحامي لكي يجد لهما حلاً.

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.