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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دعم أبو العينين كفيل باقتحام عالم الكبار.. ضياء السيد : لست غريبًا عن سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أعرب الكابتن ضياء السيد، المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالروح العالية التي لمسها من اللاعبين في أول تدريب له مع الفريق، بعد توليه مهمة قيادة الفريق.

وقال المدير الفني لسيراميكا كليوباترا : "لم أتردد في تولى القيادة الفنية، مشددًا على أن مفاوضاته مع الإدارة لم تستغرق دقائق معدودة، نظرًا  للاتفاق الكبير في وجهات النظر بين الطرفين

وأكد ضياء السيد على ثقته الكبيرة في إمكانات لاعبي سيراميكا كليوباترا، في ظل التدعيمات المتميزة التي قدمتها الإدارة، سواء مع بداية الموسم، أو خلال الانتقالات الشتوية، ما وضع الفريق في مكانة متميزة".

وأضاف: "أتابع الفريق منذ صعوده للدوري الممتاز، ولمست  الدعم الكبير والتخطيط الجيد الذي أرساه النائب محمد أبو العينين رئيس النادي، والمهندس طارق أبو العينين المشرف العام على فريق الكرة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يبذله معتز البطاوي، المدير الرياضي، والذي نجح بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات الإدارة، ونقل طموحاتها للاعبين".

واجتمع ضياء السيد بلاعبي سيراميكا كليوباترا بداية المران، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف الفريق، خاصة أن الامكانيات الكبيرة المتوفرة للفريق، وقدرات اللاعبين، كفيلة باقتحام المربع الذهبي على الأقل.

وشدد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا على أن لديه ثقة كبيرة في مجموعة اللاعيبن المتواجدين مع الفريق بشكل كبير لتقديم مستوى قوي، وتحقيق نتائج إيحابية، خلال المباريات القادمة.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يواجه البنك الأهلي يوم الجمعة القادم 30 أبريل، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري العام.

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دعم أبو العينين كفيل باقتحام عالم الكبار.. ضياء السيد : لست غريبًا عن سيراميكا كليوباترا

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