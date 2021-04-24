مصرع وإصابة أسرة فى حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعى بالبحيرة.. تفاصيل

حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعى

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته ونجلته بإصابات خطيرة، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل بالطريق الزراعي القاهرة أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل أمام قرية الحجناية علي الطريق الزراعى.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع " محمد صبرى الجندى ٣٠ سنة"، وإصابة كل من :"سارة موسى الجندى ٢٢ سنة" زوجته، نجلته "ريتال محمد صبري، سنتين"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وحفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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