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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تتصدر التريند في الدول العربية بعد الحلقة11 من "لحم غزال"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تصدرت النجمة غاده عبد الرازق صدارة التريند في  الدول العربية وذلك بعد الحلقة ال11  من مسلسل "لحم غزال " الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي .

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء غادة في الحلقة ، حيث تميزت خلال الحلقات الماضية من المسلسل ، اذ استطاعت ان تعود بقوة من خلال مسلسل “ لحم غزال ” وتتوج نفسها أحدى أفضل  نجمات شهر رمضان هذا العام 

وشهدت أحداث الحلقة الـ11 تطورات شديدة كانت في انتظار إذ احتفلت «غزال»، بزفافها من«سيد جلالة»، الذي يقوم بدوره الفنان خالد كمال جمع حفل الزفاف العديد من التجار ومن نجوم الفن، إذ أحياه المطرب الشعبي «عمر كمال»، الذي ظهر كضيف شرف، خلال أحداث الحلقة الـ11.

«أصحاب في وقت المصلحة وإخوات شقايق، ولما تقضى المصلحة ننسى في دقايق.. نضحك لبعض في وش بعض وفي الحقيقة»، كانت تلك كلمات الأغنية التي غناها المطرب عمر كمال، خلال الحلقة الـ11 في مسلسل لحم غزال.

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، والذي يجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، والذي طلبت منه أن يبيع لها المخدرات.

ووضعت له منوما في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان ابنها، ولكنه أخبرها أن ابنها هرب منها لأنه يكرهها، لتحرق جسده في النهاية، وتدخل في قصة حب مع «علي»، شريف سلامة، الذي يخطط للنيل من قاتل والده، الذي أشعل النيران في مزرعة الأبقار.

مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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لحم غزال الحلقة 10 .. انتحار أشرف عبد الغفور وزواج غادة عبد الرازق

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لحم غزال الحلقة ١١ : عمر كمال يحيي فرح غزال وسيد جلالة

المطرب عمر كمال حمدي الميرغني شريف سلامة السباق الرمضانى مسلسل لحم غزال مواقع التواصل الاجتماعي غادة عبد الرازق

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