أداء عبقري.. تامر حبيب يشيد بمنى زكي وكريم عبدالعزيز في لعبة نيوتن والاختيار2

أشاد النجم تامر حبيب بأداء النجمة مني ذكي وكريم عبد العزيز لرمضان ٢٠٢١.

وكتب تامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : أشعر بكل الفخر، و أعتبر نفسي من المحظوظين، علشان الاتنين دول زمايلي ومن أنظف صحابي وعشرة عمري اللي انعم ربنا بيهم عليا

و اضاف : سعيد و مبسوط وفخور علشان الاتنين دول من وجهة نظري حلوين و موهوبين و مجتهدين و عاملين أداء بجد عبقري في دورين من اصعب الادوار اللي اتكتبت في مسلسلات رمضان السنة دي، لأنها ادوار حساسة و التخييش فيها وارد و ممكن لولا حرفة و موهبة و ذكاء صحابي الجامدين، و طبعاً ادارة مخرجينهم .

و استكمل : بكل فخر و كل تحيز و منتهي الحيادية، منى ذكي و كريم عبد العزيز اثنين ممثلين تقال يليقوا بأكثر مسلسلين عاجبني و مكيفني و مفرحني... بجد، اللي يحترم شغله و نفسه و جمهوره... جمهوره يحطه فوق راسه... مبروك شكراً يا منامينو و يا كيكو يا جامدين قوي.

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.