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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معجزة طبية.. حمل يتعافى من الشلل ويمشي لأول مرة| صور

حمل
حمل

بالنسبة لحيوان غير قادر على التعبير عن ألمه، فإن العجز عن تحريك ساقيه من أجل المشي أو الركض، يعد معاناة أليمة خاصة إذا كان حمل وديع.

ففي معجزة طبية قوية قد تغير مجرى الأحداث في المستقبل، استطاع منقذي الحيوانات إعطاء حمل عاجز الأمل في الحياة من جديد.

كان الحمل المولود بساق واحدة غير قادر على المشي، حتى تلقى العلاج الطبيعي وكذلك الحب من أحد منقذي الحيوانات.

تم نقل الحمل ليو، الذي يعاني من ضعف الأوتار في ساقيه الأماميتين، إلى مزرعة إنقاذ الحيوانات الخاصة بالمنقذ «راندي جريم» في فارمنجتون، بـ إلينوي.

قال جريم لـ KMOV : "لقد رأيت الصور"، "لقد بدا رائعًا وجميلًا"، أخذ جريم ليو وبدأ في رعايته طوال النهار والليل لمدة 25 يومًا، عدة مرات في الأسبوع.

كان ليو يخضع لجلسات علاج طبيعي في مستشفى Four Paws Animal، كان ليو مثبتًا بحزام، يمشي على جهاز الجري تحت الماء، مما يسهل عليه النزول عن الأرض والوقوف على قدميه.

تعززت عضلات ساق الحمل القوي إلى درجة أنه بعد شهر، كان متعافيًا وحتى أنه يركض ويستطيع منافسة جريم.

يقول جريم: "لم أكن أعرف ما إذا كان سيمشي أو حتى يقف.. أتذكر أنني كنت متحمسًا للغاية لمجرد مشاهدته وهو يقف لأول مرة".

سيستخدم الحمل دعامة جديدة للمساعدة في تصحيح التشوه بالقرب من أسفل ساقيه، قال جريم وهو يحمل ليو في حجره: "لقد كانت رحلة رائعة وتجربة ترابط لم أكن أعتقد أنها ممكنة". 

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