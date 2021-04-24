هاشتاج هجمة مرتدة يتصدر الترند.. ومغردون : قمة النضج الفني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #هجمة_مرتدة بعد عرض الحلقة 11 من المسلسل.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مسلسل هجمة مرتده...أكثر من رائع و مجهودكم يحترم جدا ، احمد عز بيتفوق علي نفسه... قمة النضج الفني

مسلسل راااائع.



وقال آخرون : مسلسل هجمة مرتدة فى رأيى هو اهم مسلسل السنادى.. بيحكى الحكاية من اولها خالص، من سنة ٢٠٠٧.. الكلام اللى بقالنا كذا سنة بنقوله و الناس مكنتش مقتنعة.. بيوثق الصراع اللى بيحصل فى الشرق الاوسط و ازاى تم التخطيط لتقسيم الدول العربية على أساس عرقى و دينى، عمل محترم واداء رائع،كل تحية لكل المشاركين فى المسلسل وكل الشكر للمجهود الكبير.

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.