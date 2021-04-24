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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي أرض العوايسه بالمرج يستغيثون من وجود مصنع كيماويات

صدى البلد

أرسل القارئ كريم عصام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مصنع كيماويات يتسبب بروائح ضارة.

وقال عصام في شكواه نعاني نحن سكان منطقة أرض العوايسه بالمرج من وجود مصنع كيماويات تحت الدائري فى منطقه أرض العوايسه مسببة رائحة غاز قوية جدآ تسبب ضيق تنفس للأطفال وكبار السن ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة لسكان المنطقة.

وناشد المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة ومساعدة اهالى المرج القديمة أرض العوايسه والحفاظ على صحتهم من خطر استنشاق هذه الغازات.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين شكاوى المواطنين شكاوي صدي البلد

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