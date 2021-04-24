أهالي أرض العوايسه بالمرج يستغيثون من وجود مصنع كيماويات

أرسل القارئ كريم عصام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مصنع كيماويات يتسبب بروائح ضارة.

وقال عصام في شكواه نعاني نحن سكان منطقة أرض العوايسه بالمرج من وجود مصنع كيماويات تحت الدائري فى منطقه أرض العوايسه مسببة رائحة غاز قوية جدآ تسبب ضيق تنفس للأطفال وكبار السن ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة لسكان المنطقة.

وناشد المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة ومساعدة اهالى المرج القديمة أرض العوايسه والحفاظ على صحتهم من خطر استنشاق هذه الغازات.

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