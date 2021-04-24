مدرب شرطة أمريكي يحرض الضباط على القتل.. مقطع فيديو يشعل مواقع التواصل

بعد أيام من إدانة هيئة المحلفين ديريك شوفين لقتله المواطن الأمريكي «جورج فلويد» في جريمة عنصرية هزت البلاد، عاد مقطع فيديو شهير لمدرب شرطة يعلم الضباط "كيفية القتل".

وسط تزايد لأعمال العنف الوحشية من الشرطة في عدد من دول العالم، انتشر مقطع فيديو لمدرب الشرطة السابق في الجيش الأمريكي «ديف جروسمان» يشجع الضباط قائلًا: "القتل ليس بالأمر الصعب".

يعد المقطع القصير جزءًا من فيديو مدته 7 دقائق شاركته New Yorker في عام 2017، حيث أعطى لمحة عن جلسة تدريبية على مستوى الجيش نظمتها وزارة إنفاذ القانون الأمريكية.

انتشر المقطع مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ليثير غضب المستخدمين، حيث ظهر فيه مدرب الشرطة جروسمان أثناء تدريب الضباط على "كيفية القتل".

يقول في المقطع: "القتل ليس بالأمر الصعب"، ويضيف أن جملة أخرى أكثر استفزازًا قائلًا: "إن ممارسة الجنس بعد القتل تعد هي الأفضل على الإطلاق".

أثار الفيديو موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل، رغم أن تاريخ الفيديو يرجع إلى عام 2017، ولكنه عاد للانتشار بسبب تزايد أعمال العنف حول العالم.

كما عاد الفيديو إلى الظهور بعد أيام فقط من إدانة هيئة المحلفين الضابط «ديريك شوفين» لقتله العنصري للأمريكي الأسود جورج فلويد، بعدما اعتقله خارج محل بقالة العام الماضي.

جدير بالذكر أن موت فلويد كان قد أشعل حركة وطنية ضد عدم المساواة العرقية في أنظمة العدالة ووحشية الشرطة.

