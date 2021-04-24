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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول ضد نيوكاسل .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

صدى البلد

يواجه فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك ظهر اليوم السبت، في ملعب الأنفيلد في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين.

وجاء  تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل اليوم


حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، كاباك، فابينيو، أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، تياجو، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

وسيتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي، ومن المفترض أن يعلق على هذه المباراة المعلق المميز، حفيظ دراجي.


ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الخامس عشر صيد 35 نقطة.
 

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