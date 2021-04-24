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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. الأهلي يحتفل بذكري تأسيسه الـ 114.. شهود عيان في حادث انقلاب أتوبيس الشلاتين : جمل تسبب في مصرع وإصابة 19 شخصا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الاخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية من أبرزها: 

الأهلي يحتفل بذكري تأسيسه الـ 114
احتفلت الحسابات الرسمية للأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بذكرى تأسيس النادي الـ 114، الذي يوافق اليوم، السبت، 24 من أبريل.


مدير مستشفيات البحر الأحمر : تم رفع درجة الطوارئ بمستشفى الشلاتين
 

أكد الكتور عمرو عادل مدير مستشفيات البحر الاحمر أن حالة جميع المصابين مستقرة، وأن الإصابات ما بين جروح وكدمات وكسور بسيطة، وأن جميعهم يتلقون العلاج بمستشفى الشلاتين المركزى ولا توجد أى حالة تحتاج النقل الى الغردقة، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الطوارئ بمستشفى الشلاتين وأن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة يتابع الحادث دقيقة بدقيقة حتى وصول المصابين الى المستشفى.


واشنطن تعلن استئناف التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، استئناف التطعيم عبر لقاحات جونسون آند جونسون، وذلك بعد تعليقها مؤقتاً الشهر الجاري.
 


إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على عدة مناطق في قطاع غزة.

 

لتتساقط ذنوبك كأوراق الشجر .. علي جمعة يوصي بـ4 أذكار في الفجر
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن هناك أربعة أذكار تجعل ذنوب العبد تتساقط عنه مثل أوراق الشجر في فصل الخريف.


في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب محمود مرسي وسميحة أيوب وزواجهما
تحل اليوم الذكري الـ١٧ لوفاة الفنان محمود مرسي، والذي توفي يوم ٢٤ أبريل في مسقط رأسه بالإسكندرية اثر نوبة قلبية، جلده عن عمر يناهز ٨٠ عاما.

 

محافظ القاهرة : حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على  تكثيف المرور وتشديد الرقابة على فروع ومخازن الشركة المصرية و العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة ومتابعة صرف السلع التموينية .

 

شهود عيان في حادث انقلاب أتوبيس الشلاتين : جمل تسبب في مصرع وإصابة 19 شخصا


كشف شهود عيان، أن سبب حادث انقلاب اتوبيس بطريق الشلاتين برانيس هو اصطدام الأتوبيس بجمل كان يعبر الطريق حيث اختلت عجلت القيادة في يد السائق ما تسبب في انقلاب الاتوبيس،  حيث تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى الشلاتين.

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