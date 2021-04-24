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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت .. تعديل موعد مباراة الزمالك والسويحلي الليبي

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم السبت 24 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت الموافق 24-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.

114 سنة أهلي.. تاريخ بطولات القلعة الحمراء طوال تاريخها

 

يحتفل النادي الأهلي، اليوم السبت، بمرور 114 عامًا على تأسيسه، حيث أُسست القلعة الحمراء في الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام 1907.

بعد تجديد عقد إبراهيموفيتش.. 5 لاعبين واصلوا اللعب بعد الأربعين أوروبيا

أعلن نادي ميلان الإيطالي، يوم الخميس، تجديد عقد لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم إضافي.

تعديل موعد مباراة الزمالك والسويحلي الليبي بـ بطولة أفريقيا لـ الكرة الطائرة

قدم الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة موعد مباراة الزمالك والسويحلي الليبي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية 24 ساعة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 24 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

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