أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت .. تعديل موعد مباراة الزمالك والسويحلي الليبي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:

تنطلق اليوم السبت الموافق 24-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.

يحتفل النادي الأهلي، اليوم السبت، بمرور 114 عامًا على تأسيسه، حيث أُسست القلعة الحمراء في الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام 1907.

أعلن نادي ميلان الإيطالي، يوم الخميس، تجديد عقد لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم إضافي.

قدم الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة موعد مباراة الزمالك والسويحلي الليبي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية 24 ساعة.