موجز السوشيال ميديا.. حمو بيكا لأحد متابعيه: هتصحي تلاقي ابنك ميت.. هاشتاج #١١٤ سنة أهلي إنجازات يتصدر الترند.. ياسمين رئيس ترقص علي تتر مسلسل ملوك الجدعنة
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شاهد.. ياسمين رئيس ترقص علي تتر مسلسل ملوك الجدعنة
حمو بيكا يفتح النار علي أحد متابعيه : هتصحي الصبح تلاقي ابنك ميت
أداء عبقري.. تامر حبيب يشيد بمنى زكي وكريم عبدالعزيز في لعبة نيوتن والاختيار2
هاشتاج #١١٤ سنة اهلي انجازات يتصدر الترند و مغردون : أعرق نادي في التاريخ
عظيم خلقا وفنا.. بشري تشيد بدور كريم عبد العزيز في مسلسل الاختيار2