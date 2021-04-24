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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبدة عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة فيفي عبدة صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جذابة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها .

يذكرأن عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده قد نشرت صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وعلقت إبنة فيفي عبده علي الصورة قائله : “ الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتمم شفائك شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب ” .


أثارت الفنانة فيفى عبده جدلا كبيرا بعد نشرها  فيديو لها من داخل المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، وذلك بسبب حقنة خطأ.

وعلقت فيفى عبده قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.

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