صلح وهمي .. تعرف على القصة الكاملة لخلاف أصالة وأنغام

حلت أنغام ضيفة على برنامج سوالف رمضانية 2، المذاع خلال شهر رمضان، عبر الصفحة الرسمية لـ روتانا على موقع تويتر.

وأجابت أنغام، على سؤال حول مسامحتها لشخص ارتكب في حقها خطأ ثم جاء ليعتذر، وقالت : مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر السوشيال ميديا.

كما أكدت أنغام : الاعتذار لا يكون عن طريق واتس آب أو السوشيال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور في إطارها الشخصي.

وأضافت : كلما كان حل الخلاف بين الشخصين ويشهد عليهما ربهما يكون حقيقيا وأكثر صدقا كما يكون بداخلها نوايا حقيقية للمصالحة والتسامح، والمسامحة على حسب نوع الغلط فهناك أخطاء لا يجوز فيها التسامح.

وقد اعتبر الكثيرون أن حديث أنغام موجه بشكل غير مباشر إلى أصالة، مؤكدين أن حرب تلقيح الكلام عادت بين الثنائى، وأن النية ليست صافية للصلح، خصوصا بعد أن صرحت أصالة منذ ساعات بأنها حاولت الاتصال بأنغام 5 مرات وبعثت إليها 3 رسائل دون أن ترد.

وكانت أصالة قد نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لـ أنغام وأولادها، ووجهت من خلالها اعتذارها بسبب ما حدث في الفترة الماضية، حيث كتبت : بدون مقدمات بدي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر مني وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جداً من ولادي عمر وعبد الرحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر .. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض .. كتير ارتحت تجرأت وعملت شي بدّي أعمله منّ كتير مده.

فيما ردت أنغام على اعتذار أصالة قائلة عبر حسابها على إنستجرام : كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف.



وكانت أصالة قد أرسلت رساله على الهواء للفنانة أنغام، من خلال توجيه نداء لها عبر ذات البرنامج قبل أيام قليلة فقالت: ”هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت“.

وتعود الأزمة بين الطرفين حين وقعت أنغام في حب أحمد إبراهيم الموزع الموسيقي، وكان حينها زوجا لياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، والذي وقعت بحبه أنغام وتزوجته، الأمر الذي تسبب في خلاف عائلي كبير وانتشر بشكل واسع عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وفى تلك الأثناء عبرت أصالة عن انزعاجها من تصرف أنغام بزواجها من رجل متزوج ولاسيما من ابنة شقيق زوجها واصفة ما جرى بأنه خراب البيوت، كما أضافت أصالة في حوار تلفزيوني أنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهما حيث أكدت خلال حديثها أن إعلان خبر الزواج أزعجها كثيرًا، كما أوضحت أنها لم تعاتبها بشأن هذا الأمر واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال خاصية البلوك.