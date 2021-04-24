لقاء الرئيس السيسي قادة القوات المسلحة في ذكرى العاشر من رمضان يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي ولقاء كبار قادة القوات المسلحة تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.



ففي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير ويلتقي عددا من كبار قادة القوات المسلحة) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي أدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزیر الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه عقب أداء صلاة الجمعة التقى الرئيس بكبار قادة القوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.



كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات المهمة على كل الأصعدة داخليا وإقليميا ودوليا، وناقش الرئيس عددا من كبار قادة القوات المسلحة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفان وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.





أما صحيفة (أخبار اليوم) تناولت الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تحت عنوان (السيسي وبوتين يبحثان تطورات سد النهضة والأوضاع في ليبيا.. وروسيا تستأنف رحلات الطيران لشرم الشيخ والغردقة)، ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.



وأعرب الرئيس السيسي من جانبه بالترحيب باستئناف حركة الطيران بين البلدين معرباً عن التطلع أن يمثل ذلك القرار قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما.



من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، مشيداً بالشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين، وبالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، ومؤكداً أن روسيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار محيطها الإقليمي بأسره.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن مستجدات ملف سد النهضة، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك محطة الضبعة النووية وقد تم التوافق حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية على كافة المستويات، على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين والشعبين الصديقين، خاصةً في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.





كما تناولت صحيفة (المصري اليوم) بيان وزارة الصحة والإسكان، تحت عنوان (الصحة تنفي تدهور الأوضاع في سوهاج بسبب كورونا)، والتي نفت خلاله عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وفيديوهات تُشير إلى تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان تابعت الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج على مدار الأسبوع الحالي، ونسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء، ونسب تردد حالات الاشتباه على المستشفيات.



وأضاف أنه يتم استقبال حالات فيروس كورونا بـ 17 مستشفى على مستوى المحافظة بطاقة سريرية 1551 سريرا داخليا وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعي، وذلك بعد أن تم التوسع في المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بالمحافظة، موضحًا أن مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات بمحافظة سوهاج ويتلقون الرعاية الطبية يبلغ عددهم 414 مريضًا.



وأكد توافر 950 سريرًا داخليًا و70سرير عناية مركزة و18 جهاز تنفس صناعي شاغرين بالمستشفيات في محافظة سوهاج لاستقبال مرضى فيروس كورونا.



ولفت إلى توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات في محافظة سوهاج بإجمالي سعة 47 ألفًا و890 لتًرا من الأكسجين بـ تنكات المستشفيات، بالإضافة إلى1347 أسطوانة أكسجين، ويتم التوريد العاجل باستمرار بالتنسيق مع غرفة الإمداد المركزية بالوزارة، كما أكد توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.

وأكد مجاهد أنه تم إرسال إمداد طبي عاجل إلى محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موضحًا أن الإمدادات شملت (200 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز مونيتور، و12 جهاز تنفس صناعي، 20 مُركز أكسجين) بالإضافة إلى تانك أكسجين طبي سعته 11 ألف لتر.





وركزت صحيفة (الوطن) على مبادرة التمويل العقاري، تحت عنوان (البنوك: جاهزون لتنفيذ مبادرة "التمويل العقاري"بفائدة 3%)، ونقلت عن مصادر مصرفية قولها إن البنوك العاملة في السوق المصرية تستعد للمشاركة في تنفيذ مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.



وأضافت المصادر للصحيفة أن البنك المركزي أرسل للبنوك القواعد المنظمة لمبادرة التمويل العقاري لأخذ رأيهم حولها، ومدى إمكانية مشاركتهم فيها، وردت باستعدادها الكامل للمشاركة في المبادرة.



ونقلت الصحيفة تصريحات نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم بأن الدولة تتحمل 120 مليار جنيه دعما لمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، ويعمل البنك المركزي حاليا مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنوك لبلورة الاشتراطات النهائية للمباردة.





وعلى الصعيد الاقتصادي، وتحت عنوان (في انتعاش قياسي.. 40 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال أسبوع)، أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن البورصة المصرية سجلت مكاسب قياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي، الخميس، بدعم من عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين العرب على الأسهم المصرية، وسط تفاؤل بصدور العديد من التقارير الدولية التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري وتفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، فضلا عن تراجع عمليات المضاربة على الأسهم التي كانت قد أدت إلى هبوط السوق في الأسبوع السابق.



وذكر التقرير الإسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب تجاوزت 40 مليار جنيه، ليصل مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 654.4 مليار جنيه، مقابل 614.2 مليار جنيه في نهاية الأسبوع السابق عليه، بزيادة نسبتها 6.5 في المائة.



وعلى صعيد المؤشرات، حقق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) مكاسب نسبتها 4.5 في المائة لينهي الأسبوع عند مستوى 10600.07 نقطة، بينما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 10.48 في المائة ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة.



وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي ربح ما نسبته 8.3 في المائة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع السابق ليسجل 2942.05 نقطة.



وأوضح التقرير أن أجمالي حجم التداول الكلي بالسوق بلغ الأسبوع الماضي 12.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.3 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 174 ألف عملية، واستحوذت الأسهم على 36.48 في المائة من إجمالي قيمة التداول، فيما شكلت السندات 63.52 في المائة من التعاملات.