سهل و لذيذ.. طريقة عمل أرز معمر بالدجاج
أرز معمر بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها خلال شهر رمضان الكريم بالأخص في الولائم و العزومات فهو يتمتع بمذاق شهي و لذيذ لا يقاوم.
قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل أرز معمر بالدجاج بأسهل الخطوات و أقل المكونات.
مقادير أرز معمر بالدجاج
أرز مصري ٣ كوب
٢ لبن
2 كريمة
شوربة
صدور دجاج مخلي مسلوق
ثوم
بقدونس
كزبرة
كمون
بابريكا
قشطة
زبدة
طريقة تحضير أرز معمر بالدجاج
- تقطع صدور الدجاج وتشوح في زبدة وتتبل بملح وفلفل وكزبرة وكمون وبابريكا
- في طاجن يخلط الأرز والدجاج وزبدة وتغطى باللبن والكريمة والشوربة ثم تغطى بالقشطة على الوجه ويغطى بورق الفويل
- ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا