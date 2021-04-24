سهل و لذيذ.. طريقة عمل أرز معمر بالدجاج

أرز معمر بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها خلال شهر رمضان الكريم بالأخص في الولائم و العزومات فهو يتمتع بمذاق شهي و لذيذ لا يقاوم.

قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل أرز معمر بالدجاج بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

مقادير أرز معمر بالدجاج

أرز مصري ٣ كوب

٢ لبن

2 كريمة

شوربة

صدور دجاج مخلي مسلوق

ثوم

بقدونس

كزبرة

كمون

بابريكا

قشطة

زبدة



طريقة تحضير أرز معمر بالدجاج

- تقطع صدور الدجاج وتشوح في زبدة وتتبل بملح وفلفل وكزبرة وكمون وبابريكا

- في طاجن يخلط الأرز والدجاج وزبدة وتغطى باللبن والكريمة والشوربة ثم تغطى بالقشطة على الوجه ويغطى بورق الفويل

- ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا