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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور

رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات عمرو الجنايني، الرئيس السابق للجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة.

 

وكان الجنايني صرح مؤخرًا قد قال من خلال تطبيق "كلوب هاوس"، إنه تحدث مع أمير مرتضى، عندما كان رئيسا لاتحاد الكرة، بشأن الضغط على مسؤولي النادي الأهلي  في الإعلام، بسبب عدم المساواة وعدم لعب الفريق الأحمر أي مباريات بالإسماعيلية.

كما أكد الجنايني على أنه ساعد الزمالك في ملف القيد.

 

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وكتب أمير مرتضى منصور عبر “تويتر”: “الناس اللي معندهاش دم وبتدخل على clubhouse وتقول أي كلام على أساس انه في صالون بيتهم ومحدش سامعهم ومحدش هيكدبهم ياريت تتكسفوا على دمكوا شوية الناس مش بيتضحك عليها ولو ناسي افكرك ولا نسيت ال ٦ نقط اللي خصمتهم وإيقاف شيكا وعبدالله جمعة وأزمة القيد ومكافأة الكونفدرالية وحاجات  كثيرة”.

وأضاف: “كلام عمرو الجنايني كذب وعمري ما طلبت منه حاجة للزمالك وعملها بالعكس كان بيعطل وبيضر الزمالك، وبعدين هاخد رأي واحد فاشل ليه!!خربت الزمالك وانت في مجلس إدارته مع ممدوح عباس وكملت تخريب وانت في اتحاد الكرة”.

وأتم: “انت ولا كنت محايد بين الأهلي والزمالك ولا كنت متحيز للزمالك انت كنت ولا حاجة”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">كلام عمرو الجنايني كذب وعمري ما طلبت منه حاجة للزمالك وعملها بالعكس كان بيعطل وبيضر الزمالك وبعدين هاخد رأي واحد فاشل ليه!!خربت الزمالك وانت في مجلس ادارته مع ممدوح عباس وكملت تخريب وانت في اتحاد الكرة..انت ولا كنت محايد بين الاهلي والزمالك ولا كنت متحيز للزمالك انت كنت ولا حاجة</p>— Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) <a href="https://twitter.com/AmirMortada/status/1385747366159036419?ref_src=twsrc%5Etfw">April 24, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">الناس اللي معندهاش دم وبتدخل على clubhouse وتقول اي كلام على اساس انه في صالون بيتهم ومحدش سامعهم ومحدش هيكدبهم ياريت تتكسفوا على دمكوا شوية الناس مش بيتضحك عليها ولو ناسي افكرك ولا نسيت ال ٦ نقط اللي خصمتهم وايقاف شيكا وعبدالله جمعة وازمة القيد ومكافأة الكونفدرالية وحاجات كتيرة</p>— Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) <a href="https://twitter.com/AmirMortada/status/1385742360039002119?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 

نادي الزمالك أخبار الرياضة عمرو الجنايني اتحاد الكرة امير مرتضى منصور

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اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

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