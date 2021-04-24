الجيش الأمريكي يعلن عن مناورات عسكرية كبيرة قرب الحدود مع روسيا

أعلن الجيش الأمريكي أنه سيجري تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا شمال البلاد الشهر المقبل تشمل مجموعة حاملة طائرات هجومية ونحو 15 ألف عسكري إضافة إلى 240 طائرة تابعة للجيش.

وقالت قيادة سلاح الجو الأمريكى في المحيط الهادئ في بيان لها:"إن تدريبات Northern Edge 2021 المقررة خلال الفترة من 3 إلى 14 مايو المقبل في منطقة تشمل خليج ألاسكا، ستشارك فيها حاملة الطائرات النووية "ثيودور روزفلت" والسفن المرافقة لها".

وفي سياق منفصل أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية قاذفتين إضافيتين من طراز "بي-52" إلى الخليج، ومددت مهمة حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" بالمنطقة، لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي من أفغانستان.

ولم يستبعد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي،خلال مؤتمر صحفي،إرسال تعزيزات أخرى للمشاركة في العملية اللوجستية الهائلة المتمثلة بسحب نحو 2500 عسكري أمريكي، يضاف إليهم أكثر من 16 ألف متعاقد مدني مع تجهيزاتهم، كما سيشمل الانسحاب قرابة 7 آلاف عسكري من حلف شمال الأطلسي يعتمدون إلى حد بعيد على الجيش الأمريكي في نقل العتاد.

وأشار كيربي إلى "احتمال أخذ إجراءات إضافية مؤقتة لحماية القوات"،لافتا إلى أنه "إذا كانت الآليات المدرعة الأكثر تطورا ستسحب من أفغانستان عن طريق الجو، فإن مدرعات أخرى لن تسحب من هذا البلد بل ستعطى للجيش الأفغاني".

وكانت دول الحلف الأطلسي أعلنت في وقت سابق أنها ستسحب قواتها المنتشرة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من مايو على أن تنجزها "في غضون بضعة أشهر".

وجاء هذا القرار بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001.