الأردن..رئيس مجلس النواب يعلق على الاعتداءات الإسرائيلية علي الفلسطينيين

علق رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد المنعم العودات علي الأحداث التي تتعرض لها الدولة الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي حيث ادان بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال في القدس وفي الأراضي الفلسطينية.

وغرد العودات عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت قائلا : ندين اعتداءات الاحتلال في القدس والأراضي الفلسطينية، ونحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الاحتلال الصهيوني البغيض، ونوجه تحية إجلال وإكبار للمرابطين والمدافعين عن القدس ومقدساتها، مؤكدين لهم أن الأردنيين بقيادة جلالة الملك يقفون إلى جانبهم في سبيل حريتهم واستقلالهم الوطني.

وكان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، قد الغي التعليمات الخاصة بمستوطني غلاف غزة في أعقاب التوتر على حدود غزة بعد قصف القطاع وإصابة 3 شبان فلسطينيين.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن إسرائيل أبلغت جميع مستوطني غلاف غزة بإلغاء التعليمات الخاصة بالبقاء بالقرب من الملاجىء.

كما قررت إسرائيل فتح شاطئ زيكيم وإزالة جميع القيود.

يأتي ذلك في ظل هدوء حذر يسود الأجواء في قطاع غزة وعلى الحدود الفاصلة.

وأطلقت من قطاع غزة ثلاثة صواريخ مساء الجمعة، نحو عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تبنت اطلاقها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ردا على استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقصفت طائرات الاحتلال مواقع وأراض زراعية ومواقع على مقربة من الشريط الحدودي شرق غزة.

وأصيب، فجر اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قصفت مدفعيتها مواقع على مقربة من الشريط الحدودي شرق غزة.

وأصيب الثلاثة شبان بجروح برصاص قوات الاحتلال التي هاجمت مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، على مقربة من موقع "ملكة" العسكري شرق المدينة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وأكد أن مدفعية الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "ملكة" أطلقت ثلاث قذائف صوب موقعين شرق منطقة جحر الديك وحي الزيتون، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مخيم البريج وسط القطاع، وموقعا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت أضرارا فيهما، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وشهدت مختلف مناطق قطاع غزة مسيرات احتجاجية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، احتجاحا على انتهاكات الاحتلال السافرة بحق المقدسيين والمسجد الاقصى المبارك

