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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع المربع الذهبي يشعل مواجهة وست هام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

يحل فريق تشيلسي ضيفا على نظيره، وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، باستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع رقم 33 من الدوري الإنجليزي.

 

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

 

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 55 نقطة، متساويًا مع مضيفه وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الخامس بنفس الرصيد.

 

صراع المربع الذهبي يشعل مواجهة وست هام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

 

ويشعل المربع الذهبي مواجهة اليوم، حيث يسعى تشيلسي لتأمين التأهل للبطولة الأوروبية، عن طريق الحصول على مكان بين فرق المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

 

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وعاد تشيلسي للمربع الذهبي بعد التعادل مع برايتون، لكنه حقق ذلك فقط بعد تفوقه بفارق الأهداف على جاره وست هام يونايتد.

 

وكان وست هام من بين المنتقدين الأعلى صوتا لقرار تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وآرسنال، بالمشاركة في إطلاق دوري السوبر الجديد ووصف الخطوة بأنها "هجوم على كرة القدم".

 

وعادت الأندية الانجليزية الستة عن قرارها بالمشاركة في الدوري الجديد، الثلاثاء الماضي، ما قضى فعليا على الفكرة في مهدها.

 

لكن موجة الغضب تستمر، وربما حصل وست هام على المزيد من التشجيع جراء ذلك قبل مباراته في ملعبه أمام تشيلسي.

تشيلسي وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي دوري ابطال أوروبا بريميرليج أخبار الرياضة

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