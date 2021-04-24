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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم السبت 24 أبريل 2021

صدى البلد

استقرت أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 24 أبريل 2021 في محلات الجزارة وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120 - 140 جنيها  للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 90-100 جنيه للكيلو وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 110 - 125 جنيها الكيلو.

 

وتراوحت الكبدة البلدى بين 130- 150 جنيها، والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

 

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو،بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

 

وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو.

الاتحاد العام للغرف التجارية 2021 الكبد اسعار اللحوم اللحوم

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