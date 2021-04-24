محافظ القاهرة لأهالي المحروسة: أنتم في بؤرة اهتمام الرئيس.. وإحنا في ضهركم دايما.. شاهد

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه يسعى لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.



وأضاف محافظ القاهرة، خلال تسليم كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياجا بالمحروسة :"بقول لكل الأسر الأكثر احتياجا.. اطمن الدولة معاك ومش هتسيبك إحنا في ظهركم دايما وانتم في بؤرة اهتمام الرئيس".



وأوضح أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم لجهود المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلي خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.



وتابع أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دائم برعاية والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية؛ مشيرا إلى أن الدولة تدعمهم بكل قوة من خلال توفير مطلبات المعيشة وتوفير سكن أمن لهم.

يذكر أن محافظ القاهرة استقبل الأسبوع الماضي القافلة الغذائية المقدمة ضمن حملة "أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر والمكونة من 8 حاويات.

وكانت القافلة محملة بـ 144 طن مواد غذائية و15 طن دجاج مجمد ليتم توزيعها على 12 ألف أسرة مستحقة للدعم من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بالأسمرات ومنشأة ناصر وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة زينب وعزبة خيرالله وعزبة أبو قرن خلال شهر رمضان المعظم.

وأشاد اللواء خالد عبد العال بجهود صندوق تحيا مصر، في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات والسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة لاتدخر جهدًا في تقديم الدعم لجهود المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلي خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.