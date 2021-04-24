روعة الأداء..أحمد فؤاد سليم شبح المخابرات المصرية وكومندان هجمة مرتدة

مسلسلات رمضان 2021

ليس «كومندان» في السرد الدرامي للشخصية التي يلعبها الفنان القدير أحمد فؤاد سليم في مسلسل هجمة مرتدة، المعروض عبر قناة dmc الفضائية في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، ولكن يتمتع «سليم» بإمكانيات فنية وتعبيرات وجه وانفعالات خاصة تمكنه من لعب دور الجوكر في أي عمل فني.

يجسد أحمد فؤاد سليم، شخصية لواء مخابرات يُدعى فاروق السوهاجي، تلك الشخصية التي سطرها المؤلف عبر ورق السيناريو، وحولها المخرج أحمد علاء، إلى صورة متجسدة في شكل الفنان القدير، وهي ليست شخصية عادية، ولكن حسب الحكي الدرامي فهي داهية في العمل المخابراتي.

ويروي الضابط رفعت (هشام سليم) عن شخصية فاروق السوهاجي، بأنها تشبعت بالفكر المخابراتي منذ الصغر، لدرجة جعلت الرئيسان الراحلان «عبد الناصر والسادات» تباعًا، يعتمدان عليه في عمليات دقيقة وهامة رغم صغر سنه، واستطاع تنفيذ مهام كبيرة في إسرائيل، لم يستطع الكيان الصهيوني أن يعرف منفذ تلك المهام فأطلقوا عليه «الشبح».

شبح المخابرات العامة المصرية -فاروق السوهاجي، لم يكن بهذا الوصف فقط، ولكن كفاءته جعلته مركز ثقل في الجهاز، فاستعان به تلامذته «من الضباط» للأخذ من خبراته، فكان «كومندان» حتى بعد تقاعده واختفاؤه عن الظهور، فتم الاستعانة به لتدريب سيف العربي (أحمد عز) قبل المهمة الخاصة التي سيتم تكليفه بها.

أحمد فؤاد سليم، بتعبيراته المحكمة ونظراته المحسوبة، ونبرة صوته المعبرة، علاوة على أداءه المُثقل بالخبرات، جعلته يجسد بكل اقتدار شخصية اللواء المخابراتي الداهية «فاروق السوهاجي» أو كما يُطلق عليه «الكومندان».

شخصية فاروق السوهاجي (أحمد فؤاد سليم) التي ظهرت في الحلقة العاشرة، أبهرت المتابعين والمشاهدين، وجعلتهم يتساءلون حول رجل المخابرات الخارق والمحنك، الذي استطاع أن يخدع العدو الصهيوني، وبراعة الحوار المستخدم في المسلسل عبر عن سمات هذه الشخصية، وشوق الجمهور لها.

في بداية المشهد، ذهب الضابط رفعت (هشام سليم) إلى الضابط المتقاعد ‏فاروق السوهاجي، ليطلب منه تدريب سيف، فرد «السوهاجي» قائلا: 'أنا واحد مات يا رفعت واتحط على قبره شاهد"، ووصفه الضابط رفعت لمساعده قائلا: «اللواء فاروق السوهاجي الجماعة ف اسرائيل كانوا مسميينه الشبح ومن كتر يأسهم منه بقى كل أملهم انهم يعرفوا هو ميت ولا حي؟».

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.