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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: ارتياح كبير بعد توافق السيسى وبوتين على استئناف حركة الطيران

النائب أحمد عبد
النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، أن توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال هاتفي الذى تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين لقى ارتياحاً كبيراً وغير مسبوق من جميع المستثمرين والعاملين داخل قطاع السياحة المصرى.

توقع بإنتعاشة السياحة الفترة المقبلة

 وتوقع " قورة " فى بيان له اصدره اليوم ان تشهد السياحة المصرية بصفة عامة وداخل مدينتى الغردقة وشرم الشيخ بصفة خاصة انتعاشة كبرى خلال المرحلة القادمة بعد عودة السياحة الروسية لمصر.

 

 ووجه النائب أحمد عبد السلام قورة التحية والتقدير للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران ولجميع محافظى المحافظات السياحية والاثرية بصفة عامة وللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر لنجاحهم الكبير فى تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل قطاع السياحة والاثار وداخل جميع المطارات المصرية وهو ماكان له اثاره الايجابية الكبيرة فى ترويج سياح العالم للسياحة المصرية خلال الفترات الماضية .

السيسي محافظ البحر الأحمر جنوب سيناء شرم الشيخ المطارات فيروس كورونا كورونا

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