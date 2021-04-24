جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة مسائية لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع الشرطة    

كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق، بشن حملة مسائية مكبرة لإزالة أي تعديات أو إشغالات بالمدينة.



وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن إزالة الاشغالات بالمقاهي بالحيين الأول والثانى، مضيفا أنه تم ضبط سيارة تقوم بإلقاء مخلفات بالمنطقة الصناعية ولودر يقوم بأعمال تشوين مخلفات بالحي الأول.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخلفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على منع أي مظاهر عشوائية، والتعامل معها فور حدوثها.

