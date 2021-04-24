انتشار أمنى مكثف لوزارة الداخلية خلال شهر رمضان وتوزيع وجبات إفطار مجانية للصائمين

عرض برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى تقريرا رصد الانتشار الأمنى المكثف لوزارة الداخلية خلال شهر رمضان وتوزيع وجبات إفطار مجانية للمواطنين .



ووفقا للتقرير فإن رجال الأمن يؤدون دورهم لتوفير الأمن والاستقرار وانتشار أمنى مكثف فى كافة الأماكن ففى الوقت الذى يتسابق فيه الجميع فى شهر رمضان للإلحاق بموعد الإفطار وتخلو الشوارع من المارة يقف رجال الأمن لبسط الاستقرار والأمن لردع الخارجين عن القانون.

ولم يقتصر دور رجال الأمن على بسط الاستقرار والأمن إنما امتد لتقديم وجبات جاهزة لإفطار الصائمين على الطرق والذين لم يدركهم الوقت للوصول لمنازلهم قبل موعد الإفطار .