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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. مشروبات تساعد على تنظيف الجسم.. وأسباب خفية لتساقط شعر المراهقات

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

فوائد النوم المبكر .. مزايا خارقة أبرزها الوقاية من السرطان
ينام معظمنا فى وقت متأخر من الليل مما يحرم الجسم من فوائد النوم المبكر التى لا حصر لها حيث أن النوم مبكرا يجعل الانسان افضل على المستوى الجسدى والنفسي والعقلي ويساعد فى تقوية المناعة والوقاية من أمراض متعددة .

 

لعلاج القشرة.. أضرار الشامبو على فروة الرأس
هناك العديد من اضرار الشامبو على فروة الرأس؛ حيث إن قشرة الرأس حالة شائعة تُسبِّب تقشُّر الجلد بفروة الرأس. وهي ليست معدية أو خطيرة. ولكنها قد تكون مُحرِجة ويصعب علاجها.

 

أسباب خفية لتساقط شعر المراهقات.. اكتشف السر
كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن بعض الأسباب الشائعة لتساقط الشعر  عند الفتيات المراهقات التى تتمثل فيما يلي.

 

بإطلالة أنيقة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها
حرصت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لهما.

 

مشروبات تخلصك من السموم وتساعد على تنظيف الجسم
خلال موسم الصيف الحار ، من المهم جدًا شرب كمية كافية من السوائل للبقاء رطبًا،ويتم تحضير مشروبات التخلص من السموم بشكل عام عن طريق إضافة مكونات مثل الزنجبيل والخيار ومكونات أخرى إلى الماء، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
 

 

 

 

 

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