يحل فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، ضيفا ثقيلا على نظيره أنطاليا سبور، اليوم، السبت، على ملعب أنطاليا أتاتورك، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري التركي.

موعد مباراة جالاتا سراي ضد أنطاليا سبور والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة جالاتا سراي ضد أنطاليا سبور، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN Sports Fr 5 HD max، beIN Sports HD 1 TR.

شكوك حول مشاركة مصطفى محمد:

وقد تشهد تشكيلة جالاتا سراي عودة مصطفى محمد، بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19”.

وذكرت صحيفة “ فاناتيك” التركية، أن مصطفى محمد تعافي من فيروس كورونا أمس، الجمعة، وسوف ينضم إلى الفريق لخوض لقاء أنطاليا سبور.

كان فاتح تريم استعبد مصطفى محمد من مواجهة أنطاليا سبور، بسبب عدم تعافيه من فيروس كورونا.

ولم يعلن نادي جالاتا سراي أي قرار حتى الآن، بشأن استدعاء مصطفى محمد لخوض مباراة أنطاليا سبور.

جالاتا سراي ضد أنطاليا سبور:

ويطمح جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد التعادل المخيب أمام طرابزون 1-1، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح أنطاليا سبور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصطفى محمد ورفاقه أملا في إنهاء مسابقة الدوري التركي، في منطقة وسط الجدول.

ترتيب جالاتا سراي وأنطاليا سبور:

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد أنطاليا سبور في المركز الـ 12 بـ 42 نقطة.