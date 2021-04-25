لجان البرلمان تناقش قانون التأمين الموحد والأمن السيبراني.. اليوم

تواصل اليوم الأحد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعاتها لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد ،مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة .

كما تواصل اللجنة مساء غد الاثنين ، -استكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد ،مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مساء بعد غدا الثلاثاء ، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن الإفادة عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية للسيد محافظ البنك المركزي بمبادرة جديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% ومدة السداد تصل إلى 30 سنة.

كما تستعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها: -قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام). -جهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما تنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها: جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين ،مديريات التموين.

و تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود مساء اليوم الاحد ،طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم جابر، بشأن عدم إقامة وإنشاء مصانع بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة المنيا بصفة خاصة حيث توجد مساحات من الأراضي الصحراوية وخاصة بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها مساء غداً الاثنين طلبا الإحاطة المقدمان من ا النائب/علي محمد بدر، بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية بوقف التراخيص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضي الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها مساء بعد غدا الثلاثاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهنى، بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيداً عن أعين الجهات الرقابية

تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاحد ،استكمال نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مساء غداً الاثنين -مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ،طه الناظر، بشأن سرعة توصيل الغاز الطبيعي لقرى (الفنت الغربية، صفط النور، صفط العرفا، نزلة أقفهص، عزبة جرجس، أقفهص، الكنيسة،مركز الفشن بمحافظة بنى سويف خاصة وإنه تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لهذة القرى .

كما تناقش طلب إحاطة من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (بنى عدي – الرياض– دلاص – دنديل) مركز ناصر، وقرية (الميمون ) مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف رغم أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لها.

ومن النائب عادل عامر، بشأن مد خدمة الغاز الطبيعي بقرى (الشرفا – المنيرة – كفر عليم– شبرا شهاب – الحوالة – الأخمين – باسوس – أبو الغيط – الشيمى) رغم انتهاء أعمال البنية التحتية بهم، وسرعة الانتهاء من تركيب خط الغاز الرئيسي من أمام قرية الخرقانية وحتى قريتى أبو الغيط وباسوس بالوحدة المحلية بالمنيرة – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ومن النائبين: محمد نجيب خالد، ومجدى الأمير، بشأن تأخر تنفيذ وتركيب خطوط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في مراكز ( الجمالية، ميت سلسيل، منية النصر، الكردي، المنزلة، المطرية) شمال محافظة الدقهلية رغم أنه كان مقرراً التوصيل عام 2015.

كما تناقش اللجنة خلال إجتماعها مساء الثلاثاء المقبل ، -مناقشة طلبى إحاطة الأول من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم إنشاء مصنع لتدوير القمامة بقرى شرق النيل التابعة لمركزي مغاغة وبنى مزار حتى بندر المنيا بمحافظة المنيا، مما يتسبب في تلوث مياه نهر النيل وإصابة المواطنين بالأمراض المزمنة.

والثانى من النائب أحمد سعد حلمي، بشأن تضرر الأهالي بمناطق (عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا والشرفا) بمركز الصف بمحافظة الجيزة من انبعاثات روائح كريهة وغازات مضرة من مصنعي السماد والريش.

وتناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعاتها اليوم الاحد - قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مساء غداً الاثنين ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن فقد محطة الزهراء لتربية الخيول لمكانتها وريادتها العالمية لقصور أداء الهيئة العامة للخدمات البيطرية في استيفاء المطالبات الواردة بتقرير السوق الأوروبية لعام 2010 الأمر الذي أدى لوقف صادرات المحطة للدول الأوروبية والعربية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن عدم الشفافية في الإعلان وإجراء مزاد بقطاع الزراعة الآلية، والذى أعلن عنه بالموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة وليس بإحدى الجرائد الرسمية.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها مساء الثلاثاء المقبل ، -مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من السيد النائب شحاته أبوزيد، بشأن: تضرر أهالي مركز أطفيح من تعرض خزان السيول للانهيارات،عدم وصول المياه لترعه ري زمام قرية الكريمات.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمين من النائب عادل عامر، بشأن: توقف مشروع ري الشرفا والمنيرة بمركز القناطر الخيرية عن العمل بسبب الإهمال وسوء الإدارة وعدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات، والطلب الاخر حول عدم تغطية أجزاء من الترع والمصارف التي تمر داخل الكتلة السكنية بقري مركز القناطر محافظة القليوبية.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال اجتماعتها التي تبدأ اليوم الاحد ، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن "واقعة طرد رئيس جامعة سوهاج لأربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بحجة تخطيهم السلطة المباشرة".

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين محمد حسن، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية من قرار وزير التربية والتعليم باعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وعدم الاعتداد بامتحانات SAT وACT بعد تاريخ 15/2/2021، رغم اعتراف الوزارة العام الماضي بامتحان الـ ACT.

وتواصل اللجنة خلال إجتماعها مساء غداً الاثنين ، استكمال مناقشة -استكمال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهنى، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد -مناقشة موضوعات طلبا الإحاطة المقدمين من النائب محمد عوض السيد، بشأن ،تدني مستوى الخدمة والأتوبيسات التي تعمل على خطوط شركة الدلتا بمحافظة جنوب سيناء، والحاجة إلى عودة خط أتوبيس شرق الدلتا خط القاهرة -رأس سدر الذى تم إلغاؤه.،وتوفير خط أتوبيس شرق الدلتا لربط مدينة رأس سدر بمدينة الطور.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب إلغاء خطي السوبر جيت القاهرة- المطرية، ودمياط - المطرية دقهلية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها غداً الاثنين ، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبايهاب عبدالعظيم، بشأن: عدم عودة القطارات أرقام 992-993 و704-728-729 للوقوف في محطة مغاغة محافظة المنيا، والحاجة الضرورية لتوقف القطار وقم 982-983 والقطار رقم 146 (إسكندرية / أسوان) في محطة مغاغة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كوبري علوي أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والرصف من أعمال تطوير محطة السكك الحديدية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وتناقش اللجنة خلال إجتماعها الثلاثاء المقبل ، -مناقشة موضوعي طلبا الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن الحاجة إلى عمل طالعة ونزلة للمريوطية على الطريق الإقليمي الأوسطى، وذلك لخدمة أهالي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة من النائب سامح السايح، بشأن إعادة توسيع الطريق الصحراوي من كارتة رسوم الاسكندرية إلى كارتة رسوم القاهرة.