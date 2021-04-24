114 عاما من الاستقرار .. 15 رئيسا لرئاسة النادي الأهلي منذ نشأته

يحتفل النادي الأهلي، اليوم السبت، بمرور 114 عامًا على تأسيسه، حيث تأسست القلعة الحمراء في الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 1907.

وجاءت فكرة تأسيس النادي الأهلي عن طريق عمر بك لطفي، حيث تم تسميته الأهلي للتعبير عن الوطنية.

وتنازل عمر بك عن تولي منصب الرئيس الأول للنادي الأهلي للإنجليزي ميتشل إنس، الذي كان مستشارًا بوزارة المالية في ذلك الوقت، من أجل إدارة النادي في مرحلته الأولى.

تم تكوين أول فريق كرة قدم للنادي الأهلي عام 1911، وكان أحمد فؤاد أنور أول قائد للفريق.

أول بطولة للنادي الأهلي كانت عام 1923، بتتويجه بكأس السلطان حسين بعد فوزه في المباراة النهائية على دراجونز البريطاني بهدفين دون مقابل، لتتوالى الإنجازات والانتصارات والبطولات للمارد الأحمر.

رؤساء النادي الأهلي منذ نشأته

15 رئيسا فقط مروا على النادي الأهلي منذ إنشائه حتى وقتنا الحالي مما يؤكد على استقرار النادي إداريا منذ اليوم الأول لنشأته.

1- ميشل إنس 1907-1908

كان ميشل انجليزي الجنسية وتولى المنصب بسبب علاقاته الجيدة ونفوذه مع سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت وساهم في الحصول علي الارض لبناء النادي ، لكن استقال ميشل بسبب استعداده للعودة إلى بلاده.

2- عزيز عزت باشا 1908-1916

يعد عزيز باشا اول رئيس مصري للنادي الاهلي في عهده تم تأسيس فريق كرة القدم وافتتح فرع النادي بالجزيرة.



3- عبدالخالق ثروت باشا 1916-1924

رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول



4- جعفر ولى باشا 1924-1944

أول رئيس للإتحاد المصري لكرة القدم وأشرك مصر في أولمبياد 1920،1924



5- أحمد فؤاد أنور

تولى رئاسة النادي الأهلي عام واحد فقط 1940-1941 لفصل الفترة الرئاسية لـ جعفر والي باشا.

6- أحمد حسنين باشا 1944-1946

انشأ أول حمام سباحة في النادي الاهلي بالجزيرة



7- أحمد عبود باشا 1947-1961

حصل فريق الكرة في عهده على 9 بطولات متتالية في الدوري وتبرع بمبلغ 3000 جنيه لصالح مشروع حمام السباحة.

8- صلاح الدين الدسوقي الششتاوي 1962 - 1965

تبني فكرة إنشاء فروع ومقرات جديدة في مختلف أنحاء مصر.

9- عبدالمحسن كامل مرتجي 1965-1967 ، 1972-1980

شارك النادي الأهلي في عهده لأول مرة في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

10- ابراهيم الوكيل 1967-1971

تولى منصب الرئيس بعد استدعاء مرتجي للمشاركة في حرب 1967

11-صالح سليم 1980-1988 ، 1992-2002

يعد صالح سليم أحد الرموز التى شكلت هوية النادي الأهلي خصوصا في العصر الحديث



12-محمد عبده صالح الوحش 1988-1992



13- حسن حمدي 2002-2014

بني فريق الاحلام للنادي الاهلي الذي ضم محمد ابوتريكه وبركات وعماد متعب ومحمد شوقي والحضري وفيلافيو وغيرهم من الأسماء الكبيرة تحت قيادة اسطورة التدريب الأهلاوية مانويل جوزيه وحقق عدد كبير من البطولات المحلية والقارية كما وصل الي العالمية محققا البرونزية في كأس العالم .

14- محمود طاهر 2014-2017

15-محمود الخطيب 2017 وحتى الان

