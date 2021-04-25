أيمن أبو العلا: تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي أصبح مثالا يحتذى به

تحدث النائب أيمن أبو العلا في حوار مع موقع صدى البلد الإخباري عن ملف تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي، وتوقف انتقاد المنظمات الخارجية لهذا الملف، فضلا عن الهجوم المستمر الذي شنته هذه المنظمات بشأن التمييز بين الأقباط في مصر سابقا والذي توقف حاليا .

وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أننا نعيش في عصر ذهبي والعالم كله يشهد بذلك، حيث أنه منذ 4 سنوات كان الهجوم علينا بسبب تهميش المرأة والتمييز بين الأقباط، موضحا أن هذه الفترة توقف الانتقاد من المنظمات الخارجية والإعلام الخارجي الدائم الهجوم على مصر، ويأتي ذلك التوقف بسبب ما حققته الدولة من نصر كبير في هذا الملف.

تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي

وتابع أبو العلا خلال حواره لـ"صدى البلد" ،: فتمكين المرأة خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس السيسي غير مسبوق، فهي شغلت منصب قاضية، ومنصب وكيل نيابة، ورئيس محكمة، فضلًا عن نسبة تمثيلها بالبرلمان والتي اقتربت من 29% في ظل القيادة السياسية الراهنة، فالمرأة تعتبر هذا العصر بمثابة العصر الذهبي لها، أما بالنسبة لملف التمييز ضد الاقباط، فلم نعد نسمع عن حرق كنائس وأصبح هناك عودة حقيقية للتماسك والتسامح بين المسلمين والأقباط في مصر، بعد المحاولات العديدة التي كانت تحدث لتمزيق النسيج الوطني".

وأكمل وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،" منتقدي حقوق الإنسان ، دائما ما يعتمدوا على جهات مشبوهة ومعلومات مغلوطة في إعداد تقاريرها عن مصر، ويقوموا بالترويج لتقاريرهم باستخدام ألفاظ رنانة مثل الاختفاء القصري، والحجز التعسفي، فالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البلاد، تلاه مباشرة إصلاح سياسي، بدليل تمكين جميع الأصوات في البرلمان، وتمكين الشباب، فضلا عن تواجد قوي لأحزاب تُحسب على المعارضة، مثل حزب الإصلاح الديموقراطي، وحزب التنمية والعدل والتجمع، وتنسيقية شباب الأحزاب، مما يؤكد وجود إصلاح سياسي قوي، وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نامل في المزيد".