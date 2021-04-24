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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. هي الفلوس دي حلال.. قصة السيدة البسيطة

صدى البلد

 

"هي الفلوس دي حلال؟..أصل ما شقتش بيهم" بهذه الكلمات تصدر فيديو أحمد رأفت مذيع الشارع لـ سيدة بسيطة قائمة الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل بسبب رد السيدة خلال تقديمه هدية مالية لها.   

وكانت مدة الفيديو 3 دقائق فقط التى كانت بطلته هذه السيدة البسيطة مع الإعلامى أحمد رأفت التى تخشى الحصول على أموال دون معرفة مصدرها أو تقديم مقابل من الجهد من أجل الحصول عليها.

سيدة بسيطة

بعد عرض الإعلامي أحمد رأفت المعروف باسم "مذيع الشارع" الفيديو لـ السيدة البسيطة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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فيديو السيدة البسطية ليس الأول لـ الأعلامي أحمد رأفت في الانتشار الكبير له عبر السوشيال ميديا بل أشاد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى بأداء وجمال أسلوب وطريقته بفيديوهاته وتقاريره المصورة فى الشارع.

قصة السيدة البسيطة

يقوم أحمد رأفت مذيع الشارع بطريقة تلقائية لمساعدته للفقراء والمحتاجين عن طريق عمل مسابقات خفيفة وسهلة يمكن لأى فرد حلها للفوز بمبلغ مالى لرسم الفرحة على وجه الناس.

ولمزيد من التفاصيل حول كواليس فيديو سيدة "هي الفلوس دي حلال"  مع الإعلامى أحمد رأفت شاهد الفيديو جراف التالى.
 

مذيع الشارع الفقراء هدية مالية أحمد رأفت المحتاجين هي الفلوس دي حلال سيدة بسيطة

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