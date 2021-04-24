16 مايو.. الأعلى للجامعات يبدأ استقبال أوراق المرشحين لرئاسة ٨ جامعات حكومية

بدٱت اليوم السبت، 8 جامعات حكومية، في استقبال أوراق الأساتذة الراغبين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .



ويوضح “صدى البلد” موعد تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة من ٨ جامعات التى تم فتح باب الترشح بها كالآتي:



- جامعة القاهرة : من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .



- جامعة حلوان من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .



- جامعة بنها من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .



- جامعة قناة السويس من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .



- جامعة السويس من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .



- جامعة دمياط من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .



- جامعة سوهاج من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .



- جامعة بنى سويف من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .



و جاء الجدول الزمنى للترشح لرئاسة الجامعات ابتداء من اليوم السبت الموافق 24 من أبريل الجاري، وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 29 من أبريل .



وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الاعلى للجامعات ، يوم الخميس الموافق 29 من أبريل، لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين و اغلاق باب الترشح.



ومن المقرر، أن تبدأ عملية تلقي الطعون فى المرشحين ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 4 من مايو 2021، وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 5 من مايو 2021 .