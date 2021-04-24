الصحة توصي الإعلاميين بالتنويه على الأرقام الذى تتابع العزل المنزلى للمواطنين

قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إنه يجب علي جميع المواطنين تناول اللقاح، كما أنه يجب بعد تناول هذا اللقاح تسير جميع المواطنين علي تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لأن اللقاح يقلل فرصة الحصول علي العدوي فقط ولكن لا يمنعها نهائيا.

وأضافت “وزيرة الصحة”، خلال مؤتمر صحفي لها لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات، أن خدة الرسائل النصية تكون على خط 1440 لمتابعة حالات العزل المنزلي، وأيضا الخط الساخن يكون على 105، مرجوة من الإعلاميين أن يتناولوا تلك الخطوط بشكل دائم في تنويهم علي تلك الأرقام وذلك لأنهم يقوموا بتقديم العددي من الخدمات.

وأشارت، إلى أنها تطمئن جميع المواطنين أن مازالت القدرة الاستيعابية جيدة للدولة، حيث أن الدولة تقوم بالعمل من خلال 50% من أسرة المستشفيات تكون خاصة للكورونا فقط، كما أن الاسرة التى توجد ما زالت بها سعة تصل إلى 47% في اسرة الرعاية في الكثير من المحافظات.