وزيرة الصحة : تعاون مصري روسي قريب لإنتاج لقاح "سبوتنيك " في مصر .. فيديو

أشارت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد ، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن التعاون المصري الروسي في صناعة اللقاحات ، إلى أنها اجتمعت مع السفير الروسي في القاهرة ، وبحثت معه آليات وسبل التعاون في تصنيع اللقاحات في مصر ، والبت في صناعة لقاح “سبوتنيك “ ، في مصر قريبا ، معقبة :"جي في السكة آليات تصنيعه في مصر " .

وأضافت وزيرة الصحة ، خلال مؤتمر صحفي للإطلاع على مستجدات فيروس كورونا ، أن التعاون المصري الروسيب أسفر عن تشجيع الشركات المصرية التابعة للدولة ، في تصنيع اللقاحات وامدادها للدول المجاورة .

ولفتت إلى أن اللقاحات ستكون إنتاج بشكل موسمي ، مع تطورات التحور في فيروس كورونا .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الجمعة، عن خروج 676 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166024 حالات حتى اليوم.

