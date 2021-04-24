بهدفه في نيوكاسل.. محمد صلاح يحقق انجازا أسطوريا مع ليفربول

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إنجازا أسطوريا، بإحراز هدف فريقه الأول في شباك فريق نيوكاسل، في المباراة التي تقام حاليا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الأول، من كرة تسلمها داخل منطقة الجزاء، وسددها على يسار حارس نيوكاسل، في الدقيقة الثالثة، من عمر المباراة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 20 هدفا أو أكثر، في 3 مواسم، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل محمد صلاح وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام متصدر الترتيب بـ 21 هدفا.

بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون - كاباك - فابينيو- أرنولد

الوسط: فينالدوم - تياجو الكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح - جوتا فيرمينو - ماني- فيرمينو.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط في فخ التعادل 1-1، أمام ليدز، في الجولة الماضية.

ويطمح ليفربول في إنهاء الموسم الحالي، في المربع الذهبي، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

على الجانب الآخر يطمح نيوكاسل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، للابتعاد عن منطقة الخطر تماما، والبقاء نسبة كبيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل.

كانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ونيوكاسل، انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ 15 بـ 35 نقطة.