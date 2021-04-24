الوزيرة المقاتلة.. ماذا قدمت نبيلة مكرم في ملف الهجرة منذ توليها؟

جاءت اتفاقيات وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا مع فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، و كوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين أمس، على عدة توصيات في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس"، لترتيب لتنظيم رحلة لشباب مصر وقبرص واليونان، بهدف نقل فكرة المبادرة للأجيال الشابة بعد أن تم إطلاقها في مصر في أبريل 2018 وتم تكريم الرعيل الأول من الجاليتين القبرصية واليونانية، وتأكيدا لاهتمام الوزيرة بكل ما يخص المصريين في الخارج.





ونستعرض فيما يلي أبرز ماقدمته الوزيرة منذ توليها الوزارة.

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة لـ الهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا ، حيث تم الاحتفال بمرور ثلاث سنوات إلى إطلاق مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" منذ أبريل 2018، ثم بحث تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث في إطار المبادرة على عدة مستويات.

ربط المصريين بالخارج بوطنهم

منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بعودة الوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015؛ وتكليفها بتولي المسئولية، وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، والعمل على ربطهم بوطنهم الأم، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية وإشراكهم فيها، حتى لا يصبحوا عرضة لما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية في الخارج، وليصدوا هذه الشائعات ويصححها وسط المجتمعات التي يعيشون بها، وكذلك الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد.

تنفيذ برنامج الحكومة

عملت وزارة الهجرة على إعداد برامج لأبناء المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث حيث نظمت الوزارة 24 ملتقي لعدد 607 من أبنائنا بالخارج، وأخرها في يوليو 2020، حيث تم إطلاق أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين بالخارج والمتواجدين حاليا في مصر عقب عودتهم من البلاد التي يدرسون بها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ومثلت الملتقيات تم عقدها بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والأثار والبيئة والتي تم تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، ترويجا لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتمثلت أوجه التعاون في:

زيارات لهؤلاء الشباب إلى أكاديمية الشرطة للاطلاع على جهود رجال الأمن ودورهم البطولي في الحفاظ على الأمن الداخلي للدولة المصرية وحماية المواطنين.

كما تم تنظيم زيارة لوفد شبابي من المصريين بالخارج إلى مشروع طريق ومنتجع الجلالة، لمتابعة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تضمنت جولة في زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية.





كما تم تنظيم زيارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج إلى مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة وخان الخليلي، وتضمنت الزيارة جولة موسعة بكل من مسجد عمرو بن العاص، بالإضافة لمجموعة من الكنائس والأديرة أبرزها الكنيسة المعلقة.

تنظيم عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر" بالتعاون مع الدفاع الشعبي، للشباب أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاتفاق على ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل البطولي "الاختيار" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ونشره على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بمعركة بطولية كبيرة ضد الإرهاب.



تنظيم زيارة المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة وأهرامات الجيزة وأبو الهول وكذلك إلى الأقصر وأسوان وإلى محمية وادي الريان بالفيوم، وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والبيئة.

معسكرات الأطفال

عقد 4 معسكرات للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، أخرها في يوليو 2020، في لقاء تفاعلي عبر الفيديو كونفرانس بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، في إطار التعاون بين الوزارة وشركة "ويل سبرينج"، حيث تتضمن المعسكرات العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التي شارك فيها أبنائنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.

توفير فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج في عدد من الوزارات وخلال فترة إجازاتهم في مصر، من بينها وزارات الهجرة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة، بهدف أن يتعرفوا عن قرب على بيئة العمل في مصر وعلى فرص العمل المتاحة بها في كافة المجالات المناسبة لتخصصاتهم.

الاتفاق على تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الشباب المصريين الدارسين بالخارج وللاستفادة من تخصصاتهم ومن ثمّ ربطهم بأنشطة مؤسسة "مصر تستطيع"، وكذلك إقامة منصة لهم تستهدف استدامة التواصل معهم ونقل ما يحدث في الوطن على أرض الواقع وعرض الحقائق عبر مصادر موثوق فيها لمواجهة تزييف الوعي الذي يتعرض له المصريين بالخارج.

المؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج



عقد المؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج، على مدار يومين، بحضور ٥٥ كيانا من ٣٣ دولة بمجمل 11 جلسة وورشة عمل تناقش محاور ‏الشق القانونى والشق الاجتماعى والشق الاقتصادى والشق السياحى والشق الثقافى، ‏والتى يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التى يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج، وجميع المحاور تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التى ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج.‎

واستهدف المؤتمر الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج فى خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية حقيقية.

واتفق الجانبان على نشر موقع الأزهر الشريف على منصات ‏الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة، وذلك لاستقبال أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول ‏مختلف القضايا الدينية الإسلامية، لسرعة الرد من قبل المختصين ب الأزهر ‏الشريف على هذه الأسئلة والاستفسارات.

اتكلم عربي



تم إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث بباللغة العربية واللهجة المصرية، فلا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

أطلقت الوزارة حملة ترويج للمبادرة على منصة تيك توك، نظرًا لتفاعل عدد كبير من شباب مصر والعالم عليها، وحققت ملايين المشاهدات، فضلا عن التعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات المختلفة، حيث تم إطلاق معسكرات افتراضية لمبادرة "اتكلم عربي" عبر تطبيق "زووم" بسبب ظروف جائحة كورونا، وكان أول معسكر قد أقيم مع أبناء المصريين بالنمسا والثاني بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، ثم فرنسا وبلجيكا.

استراتيجية متكاملة

وضعت الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ المباردة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وجاء تنفيذ المبادرة من خلال إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وعددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وبدأت الزيارات بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنيا التقت خلالها وزيرة الهجرة بـ 20 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات استهدفت فيها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

الأزهر والكنيسة

إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع الكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف، في إطار المبادرة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

تنظيم اللقاء الجماهيري الأول والثاني لملتقى سيدات الفيوم واللقاء الثاني بقرة تطون بمشاركة 3300 سيدة ورجل وتنفيذ 150 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب في عدد 5 قرى على مستوى المحافظة، كما تم تدريب 640 رائدة ريقية وشباب جامعي بمحافظة البحيرة وتنفيذ 60 الف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب لعدد 35 قرية على مستوى المحافظة بمشاركة 300 ألف مستفيد، وتنفيذ 20 برنامج لتأهيل وتدريب الشباب والأسر بمشاركة 500 شاب.



جولات بالمحافظات

تدريب 612 رائدة ريفية وشاب جامعي بمحافظة الغربية وتنفيذ 500 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب لعدد 24 قرية على مستوى المحافظة بمشاركة 1.4 مليون مستفيد وشاب من جامعة طنطا بعدد 17 كلية وتنفيذ 20 برنامج لتأهيل وتدريب الشباب والأسر بمشاركة 500 شاب.

افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

بداية ديجيتال



أطلقت وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وستوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة، وذلك ضمن الوسائل التي توفرها الوزارة لتحقيق البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

حق مصر في مياه النيل

ومع انتشار العديد من الشائعات بخصوص ملف سد النهضة، ولدعم حق مصر في مياه النيل وموقفها في قضية سد النهضة، أعلنت الهجرة عن أصدار الوزارة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" بعدة لغات في يونيو 2020: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلًا عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية، مشيرة إلى أنه حقق 3 مليون مشاهدة، كما نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لوقفة أمام البيت الأبيض في واشنطن والبنك الدولي للتأكيد على الحق المصري والتنديد بالموقف الإثيوبي المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذي يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، وهي الوقفة التي كان لها صدى بارزًا في الكثير من الوسائل الإعلامية.

عملت الوزارة من خلال العديد من الآليات لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، عقب ورود العديد من الشكاوى والاستغاثات من المصريين بالخارج بشأن إجازات المصريين العاملين بالخارج، وكنتيجة لمساعي وزارة الهجرة لحل تلك الأزمة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط" لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

واستفاد من القرار 700 ألف مواطن من حل مشكلة مد إجازات المصريين العاملين بالخارج كذلك تم فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء والتابعين لشركات المياه والصرف الصحي غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.



العالقين بالخارج

وفيما يتعلق بالمصريين العائدين من الخارج بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أطلقت مبادرة "نورت بلدك"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

نورت بلدك



طرحت الوزارة استمارة إلكترونية بعنوان "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، كما تم توزيعها على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر من العائدين لملئ الاستمارة.

وخلال العمل في إطار مبادرة "نورت بلدك"، تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعم العائدين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وكذلك والطيران والتنمية المحلية والتعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية.

توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا في ليبيا، فجاء تنسيق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة، للإعلان عن إتاحة فرص عمل للـ ٢٣ مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا، والذين أعادته السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.



صندوق رعاية المصريين بالخارج



الانتهاء من قانون الهجرة والذي يتضمن بداخله إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج، والذي يتضمن كافة مجالات رعاية الحالات الطارئة، وبروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير حيث استفاد نحو 1000 أسرة وتم من خلال البروتوكول نقل جثامين٩٨٤ مواطن مصري بالخارج من ٣٠ دولة حول العالم إلى أرض الوطن، وتحمل مؤسسة مصر الخير تكلفة نقل كافة الحالات إلى أرض الوطن دون أن تتحمل الدولة مليما واحدا.



العقول المهاجرة

ربط الطيور المهاجرة بوطنهم، واستقطاب العقول النيرة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج عبر إطلاق المؤتمر الوطني "مصر تستطيع".. ليتحول الحلم إلى حقيقة بخمسة إصدارات بدأت من الغردقة بالمؤتمر الأول للعلماء المصريين بالخارج، مرورًا بالقاهرة المعز التي شهدت "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، ثم طيبة عاصمة مصر الفرعونية "محافظة الأقصر" التي شهدت "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وصولًا لمدينة الغردقة التي شهدت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم"، وجاء شعار المؤتمر "مصر تستطيع"والعودة مرة أخرى إلى القاهرة في النسخة الخامسة بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تطبيقا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو.

تنظيم الـ 5 مؤتمرات بمشاركة 242 عالمًا مصريًا، يمثلون تخصصات مختلفة، وانشاء 27 شاركة وبرنامج توأمة بين الجاامعات والجهات الوطنية وبين الجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريي بالخارج، وإتاحة 204 فرصة تدريب وبعثات دراسية وبحثية ورعاية موهوبين لشباب المصريين عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية استفاد منها أكثر من 2790 شاب مصري.

استفادة هيئة قناة السويس من الخبرات العميقة للدكتور منصور المتبولي في مشروع الاستزراع السمكي بهدف الوصول لـ ‏‏4000 حوض سمكي على مساحة 7500 فدان، تعتمد جميعها على مياه ‏قناة السويس، وتقوم على أحدث التقنيات، والاتفاق مع الدكتور هشام عاشور على إطلاق منحة تدريبية لـ 12 طبيبًا سنويًا في تخصص أمراض النساء والتوليد، يتم خلالها تدريب كل طبيب لمدة شهر في مستشفى "بيتانين إيسارلون" بألمانيا، على أن يقوم الجراح الكبير بمراجعة أسماء المتقدمين ومدى ملاءمتهم للمنحة.

الاستفادة من خبرائنا في اعتماد البصمة المائية كأحد معايير خطط التوزيع المحصولي (بالتنسيق مع وزارة الزراعة)، ومعالجة مياه الصرف الصحى ثنائيًا أو ثلاثيًا طبقا للاستخدام، من خلال استخدام محطات المعالجة الصغيرة واستخدامها في "زمامات"، كما تم الإعلان عن أول نتائج المؤتمر خلال فعالياته، عندما أعلن المخترع المصري الدكتور محمد محمود محمد ابراهيم عن تصنيع أول لوحة حاسب آلي مصرية، لتصبح نقطة انطلاق تتخذ منها مصر أولي خطوات المشروع القومي لتوطين صناعة الحاسبات، بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومركز التميز العلمي والتكنولوجي وشركة بنها للصناعات الإليكترونية، ليشمل هذا المشروع تصميم حاسب تعليمي لاستخدامها في تدريس مقررات هندسة الحاسبات والنظم، ويعقبه عدد من المشروعات لتوطين هذه الصناعة بمصر.

أنشأ المهندس أشرف دوس أكبر منطقة لوجستية بمحافظة الغربية، وتخدم محافظات وسط الدلتا على مساحة 82 فدانا، وبتكلفة 6 مليارات جنيه، وتوفر 50 ألف فرصة عمل، وتعد أكبر منطقة لوجستية، يتم إنشاؤها في الوجه البحري على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قيام احمد لطفي العضو المنتدب لشركة كابوكي بانجلترا بتوقيع اتفاق مع المعهد الملكي البريطاني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لادارة ميناء اليخوت بالجلالة، وجاري إدارة مباحثات مع استوديوهات يونيفرسال لاقامة استوديو ضخمة بمدينة الجلالة.



مصر تستطيع بالصناعة



مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث حظي المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو المؤتمر الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، مضيفة أنه نتيجة لانتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، فقد تم عقد عدد من الندوات الحوارية التحضيرية للمؤتمر عبر تقنية الفيديوكونفرانس في عدة مجالات أولها لمناقشة "الاستثمار الصناعي"، والثانية لمناقشة "صناعة الغزل والنسيج"، والثالثة لمناقشة "توطين صناعة السيارات في مصر"، مشيرة إلى أن الندوات التحضيرية مستمرة حتى انعقاد المؤتمر ذاته في "مارس - أبريل" المقبل.