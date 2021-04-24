موعد أذان مغرب اليوم الثاني عشر من رمضان

موعد أذان مغرب اليوم الثاني عشر من شهر رمضان.. يزداد البحث في محركات البحث العالمية وخاصة المحرك العالمي جوجل عند موعد أذان المغرب،ولذلك ننشر موعد أذان مغرب اليوم السبت الثاني عشر من شهر رمضان 2021 كما ننشر إمساكية شهر رمضان 2021 في مصر.

وتصل مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية باقي شهر رمضان



- الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.