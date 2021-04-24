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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان مغرب اليوم الثاني عشر من رمضان

صدى البلد

موعد أذان مغرب اليوم الثاني عشر من شهر رمضان.. يزداد البحث في محركات البحث العالمية وخاصة المحرك العالمي جوجل عند موعد أذان المغرب،ولذلك ننشر موعد أذان مغرب اليوم السبت الثاني عشر من شهر رمضان 2021 كما ننشر إمساكية شهر رمضان 2021 في مصر.

 

وتصل مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

مواقيت الصلاة في رمضان .. تعرف على موعد أذان الفجر والمغرب في ثاني أيام الشهر الفضيل

موعد أذان الفجر الثاني عشر من رمضان

إمساكية باقي شهر رمضان


- الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.

 

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