نشرة أخبار العالم| إندونيسيا تعلن غرق الغواصة المفقودة.. بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا.. وضرب إسرائيل بـ 36 قذيفة صاروخي

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك مايلي:

إندونيسيا تعلن غرق الغواصة المفقودة وعلى متنها 53 شخصا

أعلنت إندونيسيا، غرق غواصة مفقودة قبالة جزيرة بالي لتسدل بذلك الستار على سيناريوهات مختلفة رافقت عمليات البحث لأيام.

وأكد المتحدث باسم البحرية الإندونيسية يودو مارجونو أن الغواصة المفقودة وعلى متنها 53 شخصا، "غرقت".

وقال مارجونو في مؤتمر صحفي "استنادا إلى العناصر التي نعتقد أنها جاءت من (الغواصة) كري نانجالا، قمنا بتغيير وضع الغواصة من مفقودة إلى غارقة".

وأضاف: "عثرنا على حطام وأشياء في المنطقة التي غطست فيها الغواصة للمرة الأخيرة"، موضحا أن هذه القطع جاءت من داخل الغواصة.

وتعتقد السلطات الإندونيسية أن الطاقم استنفذ احتياطيه من الأكسجين، ما يطرح شكوكا حول إمكانية نجاته.

لكن ورغم التقديرات بنفاذ احتياطيات الأكسجين فجر اليوم السبت، إلا أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، وإن أقرت بأنها لا تستطيع حاليا التأكد مما إذا كان هناك أي ناجين.

وبدأت السلطات في إندونيسيا جهودًا للبحث عن غواصة مفقودة كانت تشارك في تدريب شمالي جزيرة بالي، لكنها فشلت في إحراز النتائج المتوقعة.

ورجحت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أن الغواصة فُقدت أثناء الإبحار على بعد 96 كيلومترا من ساحل جزيرة بالي في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

القمر العملاق.. ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية خلال ساعات

أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة، عن ظهور ظاهرة فلكية بسماء السعودية والوطن العربي مساء يوم الإثنين 26 أبريل حيث القمر البدر لشهر رمضان المبارك، لافتا الي انه سيمثل القمر العملاق الأول هذا العام، حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر بنحو 14 % وإضاءته أكبر بنحو 30 % عن المتوسط وهي فرصة مثالية للتصوير.

وبحسب صحيفة سبق ، فإن القمر العملاق وصف يُطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض) ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357.378 كيلومتراً.

ومن المنتظر أن يشرق مع غروب الشمس وسيكون مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.

بشرى سارة من بريطانيا حول إنتاج لقاحات مطورة لسلالات كورونا المتحورة

كشفت مجموعة أوكسفورد للقاحات في بريطانيا، في خطوة جديدة على طريق صد وباء "كوفيد 19"، خططها لإنتاج لقاحات مخصصة لمكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وتوقع مدير المجموعة البروفيسور أندرو بولارد، أن تكون اللقاحات المطورة لمواجهة السلالات الجديدة جاهزة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وكانت طفرات كورونا التي أدت إلى ظهور سلالات جديدة من الفيروس في عشرات الدول، أثارت الشكوك بشأن فعالية اللقاحات الحالية.

وقال بولارد، الذي تولى الإشراف على تجارب لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، إن اللقاحات بصورتها الحالية تؤمن بعضا من الحماية ضد السلالات المتحورة، مشددا على أن وباء كورونا لن يكون ضاغطا على البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة صحفية بمناسبة مرور عام على تلقي أول شخص جرعة من لقاح كورونا إبان فترة التجارب السريرية، أوضح أن انتصار بلاده على وباء كورونا كان أمرا غير وارد قبل نحو عام.

وأوضح بولارد في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اللقاحات هي الحل للخروج من دوامة الإغلاقات التي لا تنتهي حول العالم.

وأشاد العالم البريطاني بالجموع التي هبت للمشاركة في التجارب السريرية العام الماضي، مما أتاح المجال لتطوير اللقاحات وإخراجها إلى حيز الوجود.

وسجلت بريطانيا أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 127 ألفا، فيما انخفض معدل الإصابات اليومية من قرابة 70 ألفا في يناير الماضي، إلى أقل من 3 آلاف في الأيام الأخيرة.

ضرب تل أبيب بـ 36 قذيفة صاروخية.. الجيش الإسرائيلي يعلن أسباب قصف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 36 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل خلال الليلة الماضية.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وتمركزت دبابات الاحتلال قرب السياج الفاصل مع القطاع، وقصفت مواقع يستخدمها الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، لأغراض "الرصد"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا فوريا حول القصف، لكنه سبق أن أعلن قبل عدة ساعات (مساء الجمعة)، رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة.

وقال الجيش، إنه "رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، حيث اعترض نظام القبة الحديدية (المضاد للقذائف قصيرة الأمد) صاروخا واحدا، بينما سقط صاروخان آخران قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة"، دون مزيد تفاصيل.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.