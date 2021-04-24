الصحة: مأمونية اللقاحات تصل إلى 85% وفعاليته إلى 70%

قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن نسبة مأمونية اللقاحات هي النسبة التي صرحت عنها الصحة العالمية، حيث أنها تصل إلى 85%، إضافة إلى أنه يوجد لقاحات ذات فعالية تصل إلى 70%.

وأضافت “وزيرة الصحة”، أثناء مؤتمر صحفي لها لاستعراض مستجدات الوضع البوائى لكورونا بالمحافظات، أن نسبة الجلطات في بعض اللقاحات التي تم رصدها هي اقل من نسبة المجتمع دون لقاحات، ومن هنا يكون اللقاحات لها دور كبير في قلة انتشار الفيروس، حيث أنه وصل عدد اصابات الجلطات إلى عدد من حالة إلى 10 حالات في المليون.

وشددت على أن منظمة الصحة أكدت على عدم وجود رفاهية في الحصول على اللقاح، مضيفة أكثر من 58% من اللقاحات ذهبت إلى 8 دول فقط.