هالة زايد : قرار الإغلاق ليس بيد وزارة الصحة

قالت الدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،بالنسبة للوضع الوبائى في محافظات الصعيد، يوجد عدد أسرة كاف بالمستشفيات، بالإضافة الي قوافل العزل المنزلي، والمشكلة تكمن في وصول الحالات المستشفيات في وقت متأخر من أسبوع إلي 10 أيام ، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن قرار الإغلاق ليس بيد وزارة الصحة، ويوجد اجتماع بشكل مستمر مع أجهز الدولة للوصول الي افضل الحلول للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الي انه يوجد تعاون مع الجانب الروسي، لتصنيع لقاح سبوتنك 5، ويوجد مصنع ب6 اكتوبر تابع لفاسكيرا، للوصول الي 100 مليون جرعة من اللقاح سنويا.