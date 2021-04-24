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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد البطيخة.. حقيبة الدجاج تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حقيبة الدجاج
حقيبة الدجاج

نعيش في فترة زمنية أهم سماتها هو الصيحات الجديدة فلكل يوم موضته الخاصة به، وأصبحنا نستيقظ على صور لصيحات من الموضة بعضها مضحك بسبب غرابته، والبعض الآخر يشرد بغرابته إلى بعيد لدرجة أنه يصبح غير مقبول نظرا لسعي الجميع للتميز و الاختلاف.

 

تداول رواد التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، صورة لحقيبة مستديرة الشكل يمكن حمل البطيخ فيها، حيث صممت خصيصا لحمل البطيخ وأطلق عليها رواد فيس بوك "شنطة البطيخة" نظرا لشكلها الدائري الذي يشبه نصف البطيخة.

 

وبعد أيام من ظهور "شنطة البطيخة"، ظهرت صيحة أكثر غرابة أثارت الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي وهي حقيبة لحمل الطيور الأليفة، أطلق عليها رواد فيس بوك “شنطة الفرخة”. 

 

وأثارت صور تداولها الرواد عبر الإنترنت الجدل، معلقين أن الصيحات في الوقت الحالي أصبحت غريبة ومثيرة للعجب. 

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