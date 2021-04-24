إزالة 270 حالة تعد على النيل فى بنى سويف

ضمن حملات الموجة الـ17



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، واللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم"الخميس الماضى" إزالة 13 حالة تعد على مساحة 5600 متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف والتي تنوعت مابين (6 حالات بناء مخالف+ 7 حالات ردم) ،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 277 حالة تعد على إجمالى مساحة 104 ألف و100 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة أواخر مارس الماضى وحتى الخميس 22 أبريل الجاري".

و أشار "إبراهيم" إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً بأن تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

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تحرير 19 إنذارا ومحضر مخالفات بيئية جنوب بني سويف تحرير



من ناحية أخري أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن تحرير 19 إنذارا ومحضر مخالفات بيئية عبارة عن 12 إنذارا و7 محاضر، بسبب إلقاء مخلفات بناء وهدد وأتربة بمدخل قرية قمبش التابعة لدائرة المركز، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية.

وكشف المحاسب هاني جويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، جنوب بني سويف، عن جهود الوحدة المحلية لببا خلال 24 ساعة، والتي تضمنت رفع 100 طن قمامة ومخلفات من المحطة الوسيطة بالمدينة، مع إجراء معاينة التوسعات الإنشائية بمدرسة منية الجيد لاستيعاب الكثافة الطلابية، كما تمت المتابعة الميدانية لقطعة أرض بمنية الجيد لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بالقرية، وكذلك موقع بقرية كفر جمعة، وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسي أيضاً.